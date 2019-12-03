"Аэрофлот" пожаловался в ФАС на рост цен на услуги в 17 российских аэропортах

Генеральный директор "Аэрофлота" написал письмо главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву. По данным РБК, письмо было отправлено еще 15 августа этого года. Топ-менеджер перевозчика жалуется на резкое подорожание аэропортовых услуг, которые не попадают под регулирование ФАС.

В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 по июнь 2019 года.

Как пишет Савельев, в пределах инфляции (рост на 4,7%) удержались тарифы на услуги, регулируемые ФАС, — на взлет-посадку, стоянку судов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров. Однако есть исключения, где стоимость таких регулируемых услуг обогнала инфляцию: в аэропорте Ижевска они выросли на 21%, в Кемерово и Петропавловске-Камчатском — на 5%.

Основное увеличение тарифов пришлось на услуги, которые ФАС не регулирует, жалуется глава "Аэрофлота". К ним относятся буксировка, уборка, подача трапа и прием-выпуск самолетов. Так, в Петропавловске-Камчатском они выросли на 14%, в Ижевске — на 38%, а в Кемерово — и вовсе на 70%. Существенное повышение также есть в аэропортах Нового Уренгоя (25%), Уфы (34%) и Новокузнецка (56%).