19 Сентября 2020
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Остров 90-х, Ельцин-Центр, лихие 90-е (2016) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург оказался одним из самых "скучающих" по 90-м российских городов

Социологи составили рейтинг российских городов, "скучающих" по 90-м годам прошлого века. Одним из них оказался Екатеринбург.
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Как сообщили Накануне.RU авторы опроса - независимое исследовательское агентство Zoom Market, он был проведен в ноябре этого года в 27 городах РФ. Первая десятка городов, жители которых тоскуют по 90-м годам, выглядит так: Тольятти, Пермь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Тверь, Якутск, Брянск, Владивосток и Череповец.

При этом у большинства опрошенных (47%) девяностые годы ассоциируются с бедностью, у 34% - с организованной преступностью, у 16% - с алкоголизмом и наркоманией. Лишь у 2% опрошенных они ассоциируются с возможностями, а у 1% - со свободой.

Как отмечают авторы исследования, только 3% опрошенных хотели, чтобы 90-е годы "вернулись" в Россию.

Напомним, недавно Екатеринбург оказался лидером среди городов страны по использованию услуг проституток.

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Екатеринбург оказался одним из самых "скучающих" по 90-м российских городов

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Теги: Екатеринбург, девяностые, города, опрос



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