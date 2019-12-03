19 Сентября 2020
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Общество В России
иностранный агент, иноагент (2017) | Фото: www.rosbalt.ru

Закон о насилии в семье разрабатывали 35 организаций, из которых 24 иностранных агента, - "Сорок сороков"

Из 35 организаций, участвовавших в разработке законопроекта о "профилактике семейно-бытового насилия", 24 получают иностранное финансирование и зарегистрированы в качестве иностранных агентов. Среди них феминистские и содомитские организации. Об этом заявил на радио "Вести ФМ" координатор общественного движения "Сорок сороков", отец девятерых детей Андрей Кормухин.
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Он подчеркнул, что против закона выступили более 190 просемейных организаций, но их в рабочую группу не допустили, что возмутительно.

"У вас в законе звучит слово "семья". Почему вы нас, семейные общественные организации при разработке законопроекта, который непосредственно касается семьи, не допускаете? Может быть, вы специально это делаете, чтобы быстро его просунуть, и боитесь, что, если мы войдем в рабочую группу, мы опубликуем то, что вы планируете сделать в этом законе и сорвем ваши планы?" - сказал Кормухин.

Ранее он не исключил, что это было условием возвращения России в Совет Европы..

Напомним, проект закона был опубликован 29 ноября. В предложенной редакции законопроекта понятие "семейно-бытового насилия" крайне размыто. Однако обвиняемый в нем заранее виновен, его вину не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права.

Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".

Сбор предложений по изменению законопроекта продлится до 15 декабря. Один из его авторов и лоббистов феминистка Алена Попова выразила недовольство опубликованным вариантом, так как в нем упоминается о цели сохранить семью, что, по ее мнению, недопустимо и вызывает у нее ужас.

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Закон о насилии в семье разрабатывали 35 организаций, из которых 24 иностранных агента, - "Сорок сороков"

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Теги: семейно-бытовое насилие, сбн, закон о шлепках, насилие, семья, иностранный агент



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