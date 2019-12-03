Закон о насилии в семье разрабатывали 35 организаций, из которых 24 иностранных агента, - "Сорок сороков"

Из 35 организаций, участвовавших в разработке законопроекта о "профилактике семейно-бытового насилия", 24 получают иностранное финансирование и зарегистрированы в качестве иностранных агентов. Среди них феминистские и содомитские организации. Об этом заявил на радио "Вести ФМ" координатор общественного движения "Сорок сороков", отец девятерых детей Андрей Кормухин.

Он подчеркнул, что против закона выступили более 190 просемейных организаций, но их в рабочую группу не допустили, что возмутительно.

"У вас в законе звучит слово "семья". Почему вы нас, семейные общественные организации при разработке законопроекта, который непосредственно касается семьи, не допускаете? Может быть, вы специально это делаете, чтобы быстро его просунуть, и боитесь, что, если мы войдем в рабочую группу, мы опубликуем то, что вы планируете сделать в этом законе и сорвем ваши планы?" - сказал Кормухин.

Ранее он не исключил, что это было условием возвращения России в Совет Европы..

Напомним, проект закона был опубликован 29 ноября. В предложенной редакции законопроекта понятие "семейно-бытового насилия" крайне размыто. Однако обвиняемый в нем заранее виновен, его вину не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права.

Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".

Сбор предложений по изменению законопроекта продлится до 15 декабря. Один из его авторов и лоббистов феминистка Алена Попова выразила недовольство опубликованным вариантом, так как в нем упоминается о цели сохранить семью, что, по ее мнению, недопустимо и вызывает у нее ужас.