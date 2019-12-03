Операторы просят внести поправки в закон о "суверенном Рунете"

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование по закону о "суверенном Рунете".

Проблема обсуждалась в Совете Федерации на закрытом семинаре-совещании по теме разработки правовых актов для реализации закона, пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас сохранность данных законодательно не обеспечена. Поэтому теоретически компании, которые будут устанавливать оборудование, смогут их использовать в коммерческих целях.

Ранее, напомним, в Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика.

Как предполагается, технология, которая будет испытываться, может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещённых Роскомнадзором сайтов и сервисов, в том числе - Telegram.

Закон предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, с помощью которой рунет сможет работать в случае сбоев за пределами страны или "целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Операторы связи обязаны будут установить в своей сети технические средства противодействия угрозам и проходить регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы интернета.