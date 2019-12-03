"18 тысяч детей не пристроены": депутат Екатеринбурга заявил об острой нехватке мест в школах города

Екатеринбургский депутат Константин Киселев раскритиковал концепцию социального-экономического развития Екатеринбурга до 2022 года, составленную департаментом экономики города.

Народного избранника не устраивает острая нехватка мест в школах уральской столицы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, со слов Киселева, городу не хватает 18 тысяч мест в школах.

"На 28 тысяч рост учеников будет. Две новых школы вместят лишь 10 тысяч детей. Не хватает еще 18 тысяч мест. Надо внести коррективы", - заявил политик.

Киселева поддержали и депутаты Виктор Сомиков и Андрей Пирожков.

"В школе на улице Рощинской в три смены вынуждены учиться дети", - выразил негодование Колесников.

Напомним, в новых густонаселенных районах на этот учебный год набирались десятки первых классов.