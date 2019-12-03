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Образование Свердловская область
181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети (2019) | Фото: Накануне.RU

"18 тысяч детей не пристроены": депутат Екатеринбурга заявил об острой нехватке мест в школах города

Екатеринбургский депутат Константин Киселев раскритиковал концепцию социального-экономического развития Екатеринбурга до 2022 года, составленную департаментом экономики города.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, со слов Киселева, городу не хватает 18 тысяч мест в школах.

"На 28 тысяч рост учеников будет. Две новых школы вместят лишь 10 тысяч детей. Не хватает еще 18 тысяч мест. Надо внести коррективы", - заявил политик.

Киселева поддержали и депутаты Виктор Сомиков и Андрей Пирожков.

"В школе на улице Рощинской в три смены вынуждены учиться дети", - выразил негодование Колесников.

Напомним, в новых густонаселенных районах на этот учебный год набирались десятки первых классов.

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"18 тысяч детей не пристроены": депутат Екатеринбурга заявил об острой нехватке мест в школах города

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Теги: нехватка школ, депутат



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