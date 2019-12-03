Три человека пострадали в перевернувшемся ПАЗике под Белгородом

В результате ДТП с микроавтобусом ПАЗ под Белгородом пострадали три человека, один из них – ребенок. Всего в машине находилось 30 человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Погодные условия в регионе сейчас тоже сложные: идет снег, метель.

По данным telegram-канала Mash, "одна девушка госпитализирована без сознания, еще четырем помощь оказана на месте". "Ещё одна женщина, которая оказывала помощь пострадавшим, сама обратилась к врачам с нервным срывом", - передает канал.

В региональном управлении МЧС Накануне.RU сообщили, что ЧП произошло в районе села Архангельское Старооскольского городского округа. На кадрах с места аварии видно, что ПАЗик перевернулся на бок.

"Всего привлекалась группировка сил и средств в составе 20 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек и 2 единицы техники", - сообщили в МЧС.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. 9 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.