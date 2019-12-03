19 Сентября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
михайловск плотина (2004) | Фото: Накануне.ru

Население прикамского города оказалось под угрозой из-за возможной остановки химпредприятия

Компания "Губахинский кокс" сообщила антимонопольщикам об угрозе полной остановки коксохимического производства на предприятии из-за действий Губахинской энергетической компании (ГЭК), владеющей Кизеловской ГРЭС и гидротехническими сооружениями на Губахинском водохранилище реки Косьва.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе пермского УФАС, ГЭК открыл затвор плотины, в результате уровень воды в водохранилище снизился и "Губахинский кокс" едва не лишился возможности вести забор технической воды из водохранилища для обслуживания производственного процесса.

В ГЭК объяснили свои действия отсутствием интереса в поддержании уровня воды в водохранилище после вывода из эксплуатации Кизеловской ГРЭС. Предприятию "Губахинский кокс" было предложено выкупить гидротехнические сооружения либо взять их в аренду. После того, как предприятие отказалось от предложения "ГЭК", посчитав его крайне невыгодным, "ГЭК" приступила к спуску воды.

Пермское УФАС предостерегло энергетическую компанию о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. По сути, "ГЭК" злоупотребило своим доминирующим положением в области использования водных объектов, поскольку ущемило интересы компании "Губахинский кокс", не имея на это объективных причин, считают в антимонопольной службе.

Руководитель краевого УФАС Александр Плаксин отмечает, что также действия ГЭС могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью жителей города из-за остановки опасного производственного объекта, на территории которого расположены легковоспламеняющиеся и химически опасные вещества.

Ситуация находится под контролем УФАС, в случае, если предупреждение антимонопольщиков будет проигнорировано, будет возбуждено антимонопольное дело.

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Население прикамского города оказалось под угрозой из-за возможной остановки химпредприятия

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Теги: Пермское УФАС, Губахинская энергетическая компания, ГЭК, Кизеловская ГРЭС, Губахинский кокс



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Ранее 10.01.2020 14:16 Мск В Прикамье оштрафовали ГЭК, из-за которой едва не остановилось опасное химическое предприятие

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