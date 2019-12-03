В Челябинске УФАС приостановило аукцион минобразования с начальной ценой в 181 млн рублей

УФАС из-за жалобы приостановило заключение контракта на поставку оборудования для создания системы контроля управления доступа для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На аукцион министерства образования и науки Челябинской области с начальной ценой в 181 млн рублей поступила жалоба от ООО "Технические системы управления". По мнению заявителя, положения документации об аукционе не соответствуют требованиям законодательства о контрактной системе и может привести к ограничению конкуренции.

Так, спецификации заявленных заказчиком видеокамер наружного и внутреннего монтажа полностью соответствуют техническим характеристикам оборудования, производимого на рынке единственным разработчиком АО "ЭЛВИС-НеоТек".

В связи с этим компания просит отменить аукцион и выдать заказчику предписание об устранении нарушений законодательства.

Рассмотрение жалобы назначено на 3 декабря.