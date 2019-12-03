Власти Екатеринбурга заверили, что создание восьмого района не повлечет никаких неудобств для горожан

Сегодня, 3 декабря, депутаты Екатеринбургской городской думы на своем очередном заседании поддержали законодательную инициативу главы Екатеринбурга Александра Высокинского о создании восьмого административного района в уральской столице – Академического.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, народные избранники выразили солидарность с планами по созданию восьмого района, отметив, что реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию мегаполиса и повышению комфорта местных жителей. Выступая перед депутатами ЕГД, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подчеркнул, что создание нового района не повлечет за собой никаких неудобств для горожан.

Следующим этапом станет обсуждение данного вопроса в Законодательном собрании Свердловской области.

Напомним, ранее Александр Высокинский внес на рассмотрение в городскую думу проект о создании восьмого административного района – Академического. Предпосылки для принятия такого решения появились еще 31 октября 2005 года, когда между Екатеринбургом и ЗАО "Ренова-СтройГруп" было подписано соглашение "О комплексной застройке территории планировочного района "Академический", и далее, когда постановлением главы от 20 июня 2006 года была утверждена градостроительная концепция застройки планировочного района в границах улиц Амундсена – Онуфриева – Барклая – ЕКАД.

В 2007-м году в юго-западной части города стартовало строительство жилого района Академический. А 4 апреля 2019 года Александр Высокинский сообщил, что на тот момент все принципиальные стратегические решения по поводу появления восьмого административного района были приняты.

"После этого будет проводиться работа с федеральными структурами, которые должны будут разместить в этом районе свои подразделения: суд, фискальные службы, прокуратуру и другие. После того, как мы пройдем и этот этап, будет принято решение по территориальным границам будущего района. Таким образом, к 2023 году Академический должен стать восьмым районом Екатеринбурга", - пообещал тогда градоначальник уральской столицы.

Как отмечали в мэрии, в современной истории России новых районов в Екатеринбурге не создавалось, в настоящее время образование новых административных единиц – явление редкое, поэтому городские власти выступают фактически в роли первопроходцев.