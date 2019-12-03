19 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
ненцы оленья упряжка нарты (2012) | Фото: Накануне.ru

Всероссийская перепись населения начнется на полгода раньше с труднодоступных районов Ямала

Всероссийская перепись населения, которая стартует 1 октября 2020 г., для труднодоступных районов Ямала начнется на полгода раньше – 1 апреля будущего года. Это связано не только с удаленностью местности от транспортных артерий, но и с климатическими особенностями, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Будет организован специальный пресс-тур. Приедут журналисты центральных СМИ, открывать мероприятие будет руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Выбор территории не случаен: это связано с климатическими особенностями Ямала, наличием труднодоступных населенных пунктов, с которыми в другое время будет затрудненно наземное сообщение", - сказала ТАСС глава подразделения федеральной службы государственной статистики в "тюменской матрешке" Надежда Менова.

По ее словам, одна из особенностей "тюменской матрешки" – кочевое население: у них традиционно есть свои маршруты каслания (выпаса) оленей.

"Сроки переписи приурочены к моменту их начала и завершения. Где-то переписчику, возможно, придется добираться гужевым транспортом, где-то – водным или воздушным. Перепись здесь и завершится позже всех по стране, 20 декабря 2020 г. Это связано с тем, что в некоторые территории переписчики не смогут добраться в сезон распутицы, и будут делать это по зимникам", - сказала Менова.

Напомним, ранее стало известно, что перепись будет стоить 33 млрд руб.

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Всероссийская перепись населения начнется на полгода раньше с труднодоступных районов Ямала

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Теги: перепись населения, труднодоступные районы, Ямал



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