В СКР раскрыли результаты психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

Двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими, заявили в Следственном комитете РФ. Младшей сестре назначат принудительное лечение.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, троим девушкам были проведены комплексные психолого-психиатрические экспертизы, установлено душевное состояние фигуранток.

Уголовное дело в отношении двух сестер Хачатурян направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Напомним, 27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

В прессе недавно появились слухи о том, что уголовное дело в отношении сестер может быть прекращено из-за того, что в СК подтвердили факты насилия со стороны отца.

Накануне адвокаты сестер Хачатурян заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. По мнению защиты, так сестры могут рассчитывать на оправдательный приговор.

Ранее СМИ сообщили, что адвокаты сестер Хачатурян направили в Генпрокуратуру, ФСБ и СКР заявление с требованием проверить связи Михаила Хачатуряна с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. Защитники подозревают, что ему сходили с рук насилие и побои дочерей благодаря его знакомым в правоохранительных органах.