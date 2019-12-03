Пожар в соликамской больнице мог произойти из-за непотушенной сигареты

Пожар в соликамской городской больнице могли устроить курящие пациенты. Об этом заявили пользователи соцсетей, передает корреспондент Накануне.RU.

ЧП в городской больнице произошло накануне днем. В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пожаре в больнице по ул. 20 лет Победы поступило в 13.44. Из медицинского учреждения самостоятельно эвакуировались 22 человека. Ликвидировать горение пожарным удалось в 14.03. К тушению привлекалось 50 человек, 15 единиц техники.

В соцсетях интернет-пользователи утверждают, что якобы, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства - в течение 10 дней проводится проверка, и точно сказать о причинах возгорания пока невозможно.

"Предварительно - причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Но пока ситуация уточняется. Рассматриваются все версии, в том числе и курение. Точно сказать нельзя", - пояснили в ведомстве.

Получить оперативный комментарий у главврача больницы Людмилы Лукьяченко об инциденте не удалось - в приемной заявили, что у нее совещание.