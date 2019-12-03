В Белгородской области автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет

Под Белгородом на заметенной снегом дороге автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, ДТП с рейсовым автобусом, ехавшим из села в Старый Оскол, произошло у села Преображенка.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

В ГУ МЧС РФ по Белгородской области Накануне.RU сообщили, что ДТП произошло в районе села Архангельское Старооскольского городского округа.

"На место происшествия были направлены: дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 60, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. 9 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.