В рамках нацпроектов. Больницы Зауралья наполняются новейшим рентген-оборудованием

В районной больнице в селе Кетово установили новейший цифровой рентген. Его купили по программе "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, стоит такой новый рентген-аппарат 11 млн руб.

Новый комплекс улучшит оказание помощи тяжелым больным, поступающим по срочным показаниям в Кетовскую центральную районную больницу, считают специалисты-медики.

Всего в 2019 году на реализацию программы развития детского здравоохранения в регионе выделили более 88 млн руб. Из этих денег более 82 млн руб. - это средства федеральной казны, более 6 млн руб. - деньги областного центра.

Также новые рентген-аппараты получат Далматовская, Каргапольская и Куртамышская центральные районные больницы, Курганская детская поликлиника, Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста и Шадринская детская больница.

Например, в Макушинской районной больнице планируют поставить новую стоматологическую установку под названием "Селена 2000". Она оснащена современным оборудованием - от аппарата для профилактики гигиены полости рта до ультразвукового склера и фотополимерной лампы. Также имеется аспирационная система.

А в ЦРБ Петухово совсем скоро откроется обновлённое детское поликлиническое отделение. Здесь появится гардероб, игровая зона, кабинет кормления и переодевания для маленьких детей, процедурный кабинет, комфортная зона ожидания для пациентов и их родителей, кабинет здорового ребёнка. В игровой зоне будет детская мебель, карандаши и раскраски. В зоне ожидания - ТВ- монитор с мультфильмами; в кабинете кормления и переодевания - пеленальный столик, кушетка, кран с горячей водой. В процедурном кабинете будут вести забор капиллярной крови для анализа. В 2020 году работы по созданию новой инфраструктуры детского поликлинического отделения продолжатся.