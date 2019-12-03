Мэрия Екатеринбурга пообещала рост средней зарплаты горожан на 11 тысяч

Администрация Екатеринбурга рассказала о среднестатистических зарплатах екатеринбуржцев. Согласно оценкам начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, оклады горожан растут.

"В настоящий момент средняя зарплата екатеринбуржцев составляет 55 тысяч рублей", - передает слова Прядеина корреспондент Накануне.RU.

К 2022 году чиновники пообещали рост средних зарплат горожан на 11 тысяч. Таким образом, зарплата возрастет до 66 тысяч рублей.

Напомним, что на днях о низких зарплатах заявили врачи областной детской больницы Екатеринбурга. Вчера же на невыплату зарплат пожаловались курьеры одной из городских служб доставки еды.