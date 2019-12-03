На Среднем Урале прошел народный сход против мусорного полигона: выступающего депутата прогнали со скандалом

В минувшие выходные в поселке Малышева под Асбестом состоялся народный сход граждан. Как сообщила депутат городской думы Наталья Крылова, мероприятие прошло в дворце культуры "Русь", его посетили 500 человек.

Как рассказала парламентарий в своем Facebook, жители выражали недовольство работой администрации и региональных властей в части обсуждения территориальной схемы размещения полигона ТБО в Малышева: люди выступили категорически против строительства полигона и мусоросортировочного комплекса в поселке.

"Также попыталась выступить депутат малышевской думы Людмила Землякова, представляющая интересы местной администрации. Она попробовала успокоить жителей и объяснить, что администрация и местная дума работают. В итоге засланный парламентарий была со скандалом прогнана со сцены", - сообщила Крылова.

По ее словам, жители выразили свое недоверие главе поселка Марине Рубцовой. Были озвучены на сходе и другие проблемы. Чиновникам было предложено переработать схему размещения полигона и разработать экологическую программу для поселка.

Как сообщало Накануне.RU, также в выходные акция протеста прошла в свердловском поселке Садовый: местные жители выступили против расширения Северного мусорного полигона.