19 Сентября 2020
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Сход граждан против мусорного полигона в посёлке Малышева под Асбестом (2019) | Фото: facebook.com/Наталья Крылова

На Среднем Урале прошел народный сход против мусорного полигона: выступающего депутата прогнали со скандалом

В минувшие выходные в поселке Малышева под Асбестом состоялся народный сход граждан. Как сообщила депутат городской думы Наталья Крылова, мероприятие прошло в дворце культуры "Русь", его посетили 500 человек.

Как рассказала парламентарий в своем Facebook, жители выражали недовольство работой администрации и региональных властей в части обсуждения территориальной схемы размещения полигона ТБО в Малышева: люди выступили категорически против строительства полигона и мусоросортировочного комплекса в поселке.

Сход граждан в посёлке Малышева под Асбестом(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

"Также попыталась выступить депутат малышевской думы Людмила Землякова, представляющая интересы местной администрации. Она попробовала успокоить жителей и объяснить, что администрация и местная дума работают. В итоге засланный парламентарий была со скандалом прогнана со сцены", - сообщила Крылова.

Сход граждан в посёлке Малышева под Асбестом(2019)|Фото: facebook.com/Наталья Крылова

По ее словам, жители выразили свое недоверие главе поселка Марине Рубцовой. Были озвучены на сходе и другие проблемы. Чиновникам было предложено переработать схему размещения полигона и разработать экологическую программу для поселка.

Как сообщало Накануне.RU, также в выходные акция протеста прошла в свердловском поселке Садовый: местные жители выступили против расширения Северного мусорного полигона.

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На Среднем Урале прошел народный сход против мусорного полигона: выступающего депутата прогнали со скандалом

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Теги: народный сход, полигон, протест



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