Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Президент Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам. Документ опубликован на портале правовой информации.

К иностранными агентами будут относить физических лиц, распространяющих контент СМИ-иноагентов или участвующих в его создании.

К иноагентам также отнесут тех, кто получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Таким образом, под действие нового закона могут попасть блогеры и авторы постов в соцсетях.

Также закон обязывает иностранные СМИ-иноагенты учреждать российское юридическое лицо для работы в России. При этом все их информационные материалы должны будут содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент.

Сообщалось, что уголовного наказания не предусматривается, нарушившие закон лица будут подвергаться административной ответственности.