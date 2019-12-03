19 Сентября 2020
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Авария с Яндекс.Такси остановка Мильчакова Пермь (2019) | Фото: vk.com

В России резко выросло количество аварий с участием такси - ГИБДД

В России резко выросло число аварий с участием такси – на 60% за 10 месяцев текущего года – это 2,7 тыс. ДТП. По мнению главы организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергея Рыжова, это связано с желанием таксистов быстро доставить клиентов.

"Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения", - цитирует Рыжова "Коммерсант".

Кроме того, в связи с низкими тарифами интернет-агрегаторов такси, водители вынуждены работать без отдыха по 12-14 часов.

Как уточняет издание, количество погибших и пострадавших в ДТП с участием такси по всей стране увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно.

Между тем, Роскачество составило рейтинг самых удобных мобильных приложений для заказа такси. Эксперты оценивали безопасность, удобство использования и функциональность. Лучшие оценки по сумме всех показателей эксперты Роскачества выставили приложениям "Яндекс.Такси" и UBER Russia (для iOS и Android), а также "Ситимобил" (для Android) и Gett (для iOS).

В то же время по отдельным показателям лидерами оказались другие приложения. Так, например, приложения "Максим" и "Поехали" получили максимальный балл по критерию "связь с водителем", в том числе после поездки, например, если пассажир что-то забыл в салоне такси. То же приложение "Максим" удостоилось высшей оценки за возможности адаптации для людей с ограниченными возможностями, передает РБК.

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В России резко выросло количество аварий с участием такси - ГИБДД

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Теги: такси, сервис, гибдд, аварии, скорость, мобильное приложение



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