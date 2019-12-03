19 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Встреча Си Цзиньпина и Николая Патрушева 02.12.2019 (2019) | Фото: http://politics.people.com.cn/

Си Цзиньпин и Николай Патрушев осудили вмешательство США в дела России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", встреча состоялась в Доме народных собраний.

Китайские СМИ подчеркнули внимание главы государства к вмешательству США в дела КНР и РФ. Си Цзиньпин отметил, что с этого года Соединенные Штаты и другие западные страны усилили свое вмешательство во внутренние дела Китая и России, угрожали суверенной безопасности двух стран и препятствовали их экономическому и социальному развитию.

"Президент Путин говорил, что такой подход очень неправильный и вредит другим, и Китай полностью согласен с этим. Я твердо верю, что никакая сила не может стать на пути китайского народа и китайской нации. Российский народ также продолжит развитие по собственному пути, невзирая на внешнее вмешательство. Китай и Россия должны и впредь эффективно использовать платформы для консультаций по вопросам стратегической безопасности и сотрудничества в области обеспечения безопасности между правоохранительными органами, укреплять взаимодействие в области стратегической безопасности, укреплять стратегическое взаимное доверие, защищать свои основные интересы и общую безопасность двух стран и поддерживать мир и стабильность в регионе и во всем мире", – приводит "Пэнпай синьвэнь" фрагмент речи китайского лидера.

Николай Патрушев также обратил внимание на то, что текущая политика, проводимая Соединенными Штатами, не только наносит ущерб интересам России и Китая, но оказывает негативное влияние на всю международную систему и порядок. При этом Россия и Китай имеют идентичные или схожие позиции по многим основным международным вопросам. Обе стороны должны продолжать тесно координировать свои действия для поддержания суверенитета и безопасности России и Китая.

Напомним, Китай в ответ на американский закон о защите прав человека в Гонконге ввёл санкции против США, запретив посещать порт города американским военным кораблям, а также ограничив деятельность правозащитных организаций. Депутаты Госдумы РФ не исключили принятия подобного закона и в России.

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Си Цзиньпин и Николай Патрушев осудили вмешательство США в дела России и Китая

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Теги: Си Цзиньпин, Николай Патрушев, вмешательство, санкции



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