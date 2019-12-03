Текслер назначил четырех заместителей министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителей министров образования и науки, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства и транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Так, заместителем министра образования и науки Челябинской области назначена Елена Сидорчук. Ранее она занимала должность начальника управления дополнительного образования. В новой должности Сидорчук будет курировать это управление, а также молодежную политику.

Заместителем министра здравоохранения Южного Урала стал начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе Южно-Уральского государственного медицинского университета Евгений Ванин.

Пост заместителя министра культуры Челябинской области заняла Елена Волчихина, которая с 2004 года работает в управлении экономики и бухгалтерского учета министерства.

Заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал Станислав Харченко. Ранее он возглавлял дирекцию капитального строительства Российского энергетического агентства.