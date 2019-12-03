19 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Лионель Месси с шестью &quot;Золотыми мячами&quot; (2019) | Фото: twitter.com/francefootball

Месси выиграл рекордный шестой "Золотой мяч". Алисон стал первым обладателем приза имени Льва Яшина

Накануне вечером в Париже прошла церемония вручения наград лучшим футболистам по итогам года по версии журнала "France Football".

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист 2019 года. 32-летний аргентинец стал первым футболистом в истории, кому удалось получить эту награду 6 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

Месси обошёл 28-летнего защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и пятикратного обладателя "Золотого мяча" 34-летнего нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Голландец и португалец заняли второе и третье места в голосовании.

Первый в истории "France Football" приз имени Льва Яшина как лучшему вратарю сезона получил партнёр ван Дейка по команде вратарь Алисон Бекер. Кроме этого, 27-летний бразилец в главной номинации на "Золотой мяч" стал седьмым.

Второе место среди лучших вратарей занял 27-летний немец из "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген, третье – 26-летний бразилец из "Манчестер Сити" Эдерсон

Лучшим молодым игроком стал голландец Матейс Де Лигт. Он получил приз имени Раймона Копа, вручаемый лучшему футболисту младше 21 года. 20-летний защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов опередил в голосовании 19-летнего английского вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, а также 20-летнего португальского нападающего мадридского "Атлетико" Жоао Фелиша.

Обладательницей "Золотого мяча" как лучшая футболистка сезона стала 24-летняя полузащитница сборной США Меган Рапино.

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Месси выиграл рекордный шестой "Золотой мяч". Алисон стал первым обладателем приза имени Льва Яшина

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Теги: Золотой мяч, France Football, Лионель Месси, Алисон Бекер



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