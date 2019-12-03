19 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
коллаж, капремонт, капитальный ремонт, деньги, пирамида, финансовая пирамида (2016) | Фото: Накануне.RU

Сотни уральцев угодили в "финансовую пирамиду": полиция ищет пострадавших

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пострадавших от деятельности потребительского кооператива, действовавшего по принципу "финансовой пирамиды".
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Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, пострадавшими оказались пайщики ООО "ПК "Фабрика продуктов Вкусно и Сытно": с 2012 по 2019 год данная организация заключала договоры инвестиционного займа, обещая начисление от 13% до 20% годовых.

"Затем под видом получения личных сбережений от пайщиков кооператива в офисах, расположенных на улице Вязовская, 16 и проспекте Ленинградский, 57, данная структура принимала от горожан деньги. Таким образом использовалась схема, по которой доход выплачивался за счет привлеченных средств других пайщиков", - сообщили в полиции.

В мае 2019 года потребительский кооператив прекратил свою деятельность, а личные сбережения тагильчанам так и не были не возвращены. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, в полиции города зарегистрировано более 200 заявлений пайщиков, которым причинен имущественный ущерб на сумму порядка 1 млн рублей.

"Сотрудники ОВД призывают пострадавших от незаконных действий данной организации обращаться в МУ МВД России "Нижнетагильское" по адресу: Нижний Тагил, ул. Островского, 7, или по телефонам: (3435) 97-60-02, 97-61-23, 97-61-32", - добавили в ведомстве.

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Сотни уральцев угодили в "финансовую пирамиду": полиция ищет пострадавших

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Теги: пирамида, полиция, Нижний Тагил



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