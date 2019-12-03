19 Сентября 2020
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Экономика В России
аптека лекарства (2016) | Фото:

Средний чек россиянина из аптеки превысил 200 рублей - исследование

Россияне стали тратить больше на лекарства. В октябре 2019 года средняя стоимость проданного в аптеке препарата выросла на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года и впервые превысила 200 руб. Это данные DSM Group, на которые ссылаются "Известия".
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Фактором роста стало снижение продаж недорогих лекарств. Так, продажи активированного угля снизились на 21%, мукалтина – на 16%. Некоторые потребители отказываются от дешевых препаратов как от неэффективных, говорят эксперты. Другая часть клиентов ради экономии покупает более объемные упаковки, что также двигает средний чек вверх.

Оценка процессов на рынке по среднему чеку — довольно грубое обобщение, заметил заместитель гендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. Тем не менее, по его словам, провизоры ориентированы именно на продажу более дорогих препаратов, а не дешевых.

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Средний чек россиянина из аптеки превысил 200 рублей - исследование

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Теги: лекарства, средний чек, рост цен, аптека



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