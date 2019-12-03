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Происшествия Курганская область
дтп, авария (2019) | Фото: ГИБДД по Курганской области

В Шадринске завели уголовное дело по факту гибели курсантов и инструктора автошколы ДОСААФ

В Шадринске возбуждено уголовное дело после страшной аварии, в которой погибли трое курсантов автошколы и инструктор ДОСААФ.

Авария, напомним, произошла 15 ноября - водитель на "Ладе Калине" начал обгон и врезался в МАЗ.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После проверок выяснилось, что в автошколе не проходили ежедневные медосмотры водителей, также никак не контролировалось техническое состояние автомобилей. Установлено, что на задней оси "Лады" в момент аварии были установлены разные колеса - одно с шипами, другое - без.

Следователи провели обыск в отделе ДОСААФ России Каргапольского района, изъяли документы.

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В Шадринске завели уголовное дело по факту гибели курсантов и инструктора автошколы ДОСААФ

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Теги: Шадринск, уголовное дело, курсанты, гибель, авария, инструктор, ДТП, СК, ДОСААФ



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