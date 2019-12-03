Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха по делу MH17

Россия "сознательно позволила" Владимиру Цемаху, который проходит подозреваемым по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года, покинуть территорию РФ и не выполнить просьбу Нидерландов.

Такое заявление сделали в голландской прокуратуре. Там отметили, что запрашивали у России задержание Цемаха для его экстрадиции в Нидерланды, чтобы он не мог скрыться от следствия, пишет Regnum.

В ноябре российские власти заявили о том, что просьба о задержании Цемаха не может быть выполнена, поскольку им неизвестно, что он находится, добавили в прокуратуре.

1 октября сообщалось, что Нидерланды хотят допросить по делу о крушении малайзийского Boeing 777 Владимира Цемаха, недавно выданного Киевом в рамках обмена с Россией. По этому поводу власти страны обратились в российскую прокуратуру – просят оказать содействие в поисках.

Стоит отметить, что Цемах не является гражданином России и после освобождения он вернулся домой в ДНР, ополченцем которой и являлся во время активной стадии конфликта в 2014 году.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделения ПВО Донецкой народной республики Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов. Как заявил его адвокат Анатолий Кучерена, допрос может проходить только в ДНР.