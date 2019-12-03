В Кургане сомнительная компания рассылает гражданам уведомления с требованием произвести поверку счетчиков холодной воды

В Кургане жителям многоквартирных домов в почтовые ящики бросают листовки от некой Единой информационной службы. В уведомлениях неизвестная организация требует у людей провести поверку счетчиков холодной воды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", содержание листовок - это недобросовестная реклама.

"Сотрудники "Водного союза" не рассылают горожанам уведомления с требованиями произвести поверку счетчиков холодной воды и не обзванивают потребителей с предложениями услуг поверки приборов учёта", - отметили в организации.

Горожанам советуют - если вы получили подобное уведомление, то в первую очередь нужно узнать срок следующей поверки, изучив технический паспорт счетчика, либо обратиться за информацией в Единый расчетный центр "Прогресс".

Поверку счетчиков могут проводить только аккредитованные фирмы, а эта Единая информационная служба таковой не является.

"Никто не может заставить вас заключить договор по проведению поверки либо замене индивидуальных приборов учета с какой-либо организацией, это будет являться нарушением законодательства о защите конкуренции", - добавили в "Водном союзе".