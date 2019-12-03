ЗиД надеется сформировать госзаказ к весне 2020 года, а рабочие готовят митинг

"Завод имени Дзержинского" (ЗиД) добился рассрочки по выплате налоговых долгов. Об этом сообщило руководство предприятия во время пресс-конференции, которая состоялась 2 декабря.

Ситуацию на заводе исполнительный директор Павел Панков назвал "достаточно сложной, но решаемой". По его словам, 2 декабря суд удовлетворил просьбу завода о рассрочке 580 млн руб. налоговых платежей до 6 апреля. Еще 42 млн руб. также будут выплачены в рассрочку в рамках мирового соглашения.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, речь идет об обеспечительных мерах, позволяющих отсрочить взыскание налогов по текущим платежам, в частности НДФЛ и пенсионные отчисления. Ранее налоговый орган жаловался в суд на действия конкурсного управляющего Александра Иванова, ныне гендиректора "ВМП "АВИТЕК", который, по мнению уполномоченного органа, нарушал очередность платежей.

Также было сказано, что предприятие накопило долги за ресурсы в сумме 170 млн руб. - они накопились из-за блокировки счетов завода. Погасить задолженность планируется до конца декабря, после того, как счета будут разблокированы. В настоящий момент ЗиД пытается минимизировать затраты на коммунальные платежи - как отметил Панков, "на счету будет каждая лампочка".

Что касается заказчиков продукции на 2020 год, то здесь ситуация пока находится в стадии обсуждения. Если в 2019 году было заключено контрактов на 1,5 млрд руб., то в 2020 есть заявки только на 430 млн руб. Основные заявки поступят в январе - марте. При этом контракт с основным заказчиком "АВИТЕК" пока не заключен. Предполагается что заказ "АВИТЕК" оформит на 350 млн руб.

При этом, как сообщает издание,со ссылкой на гендиректора основного заказчика ЗиДа Алексанра Иванова, АВИТЕК пока ничего не заказывает и не готов рассматривать этот вопрос.

"Тем более конкурсный управляющий при согласии налогового органа выставляет предприятие на продажу", - заявил он, отметив, что завод имени Дзержинского до сих пор не рассчитался по текущим контрактам.

Руководство завода ожидает, что контракты в 2020 году сложатся из гособоронзаказа и гражданской продукции. В частности, краевой минпром поддерживает предприятие в поиске заказчиков. Так, в декабре 2019 года завод может заключить контракт с калийщиками на производство оснастки. Завод также ждет ответа от Казанского вертолетного завода, куда направил образцы метизов. Клиентами могут стать "Мотовилихинские заводы" и Краснокамский ремонтно-механический завод. Сам Павел Панков утверждает, что готов "круглосуточно работать, чтобы вытащить завод из кризиса" и отметил, что у предприятия уже есть подобный опыт работы - в 2017 г. также не набирался объем заказов и была сокращенная неделя.

От объема заключенных контрактов, будет зависеть и то, сколько человек сохранят свою работу. Сотрудники, участвующие в выполнении гособоронзаказа, под сокращение не попадут. Всего на предприятии работает 689 человек, из которых 43% уже являются пенсионерами. С понедельника по среду на работу выходит 80% коллектива, по четвергам — 60%, по пятницам — 50%. По словам Панкова, дирекция тоже в простое, поскольку "солидарны с трудящимися".

Между тем, рабочие завода готовят новый митинг. Как стало известно Накануне.RU, в понедельник инициативная группа ЗиДа уведомила администрацию города Перми о митинге, намеченном на 15 декабря. Акция состоится в Саду камней. Заявленное число участников мероприятия - 600 человек. Цель протестующих – остановить уничтожение предприятия. Повестка протестной акции включает широкий круг проблем оборонно-промышленного комплекса. Поддержать протест призываются рабочие как уже закрытых, так еще действующих предприятий Перми и других городов Пермского края. Организаторы надеются, что митинг 15 декабря поддержат профсоюзы. К участию приглашаются также партии и объединения, отстаивающие трудовые права.

Один из организаторов митинга Владимир Сысоев - работающий пенсионер, проработал на ЗиДе всю жизнь, и Виктор Силин уволился по сокращению в 2008 г. Третий заявитель - Татьяна Кротова, известный противник строительства общинного центра "ХаБаД Любавич Ор Авнер Пермь" вообще не работала на предприятии, но в свое время трудилась на "Морионе".

Напомним, ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

В октябре сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ.