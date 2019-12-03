19 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

На Троицкой ГРЭС произошел пожар

Пожарные ликвидировали возгорание на территории Троицкой ГРЭС.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, произошло возгорание кабелей в кабельном тоннеле под турбогенератором в резервном котлотурбинном цехе. Было сильное задымление. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 110 кв. м.

"Локализация пожара объявлена в 7-20, в 7-23 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Троицкая ГРЭС, пожар,(2019)|Фото: vk.com/chelmchs

В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. Восемь человек самостоятельно покинули цех. Тепло и энергоснабжение населения не нарушено.

Всего на ликвидации последствий происшествия задействована межведомственная группировка в составе 82 человек и 25 единиц техники.

Троицкая ГРЭС, пожар,(2019)|Фото: vk.com/chelmchs

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На Троицкой ГРЭС произошел пожар

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Теги: Троицкая ГРЭС, пожар, МЧС, возгорание,



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