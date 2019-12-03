Среднестатистический новогодний стол россиянина будет стоить около 10 тысяч рублей - опрос

Новогодний стол среднестатистического россиянина будет накрыт на сумму в 10 тыс. руб. Таковы данные исследования компании Nielsen, на которые ссылается РИА Новости.

"В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", - говорится в сообщении компании.

По данным исследования, самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян - фрукты и овощи (их покупают 93% опрошенных), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%).

"Что касается напитков, то лидером продаж в этот период является шампанское и игристые вина - 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь - высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", - отмечает компания.

Вино для новогоднего стола планируют купить 59% респондентов, водку - 40%. Среди безалкогольных напитков самыми популярными являются фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%).

Исследование проводилось в нескольких форматах: онлайн-интервью среди более чем одной тысячи респондентов, через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Изучались, в частности, планы россиян относительно организации праздничного стола и приобретения подарков, а также процесс покупки товаров для Нового года и факторов, влияющих на выбор.

Интересно, что еще два года назад новогодний стол россиянам обходился гораздо дешевле. По крайней мере, об этом говорят цифры ВЦИОМ. Так, на праздничный стол к новому, 2018-му году россияне в среднем тратили 4,7 тыс. руб., а в целом празднование Нового года тогда обходилось в 14 тыс. руб.