Режиссер спектакля "Я убил царя" не исключил, что в России установлена монархия

Режиссер спектакля "Я убил царя", премьера которого состоится в Тюмени 10 декабря, Максим Иванов в беседе с Накануне.RU объяснил, почему он решил взяться за экранизацию пьесы драматурга из Екатеринбурга Олега Богаева и отчего спектакль покажут именно в Тюмени.

Напомним, спектакль можно увидеть 10,11 и 12 декабря на сцене молодежного театра "Ангажемент" имени Загоруйко. Как обещают авторы, зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых". "Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не дает покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе".

"Как режиссер я подхожу к постановке любого спектакля, как к исследованию. Любой материал, любую пьесу воспринимаю как трактат, который описывает конкретное проявление жизни", - сказал Иванов Накануне.RU.

Тема монархии и последнего императора ему интересна давно.

"Мне очень интересно изучать царство как явление, потому что вопрос, царство у нас в России или федерация, лично для меня остается открытым. Русская классическая литература написана великими писателями, которые были дворянами-помещиками. То есть мировоззрение барства и царства закладывается в нас с детства и школы. А тут вдруг век назад убили царя", - сказал он, добавив, что в детстве держал в руках золотой червонец с профилем Николая II.

"Этот образ отпечатался в памяти на всю жизнь. Тюменский молодежный театр "Ангажемент" пригласил меня поучаствовать в конкурсе современной драматургии с пьесой екатеринбургского драматурга Олега Богаева "Я убил царя", который устраивал российский Фонд культуры. Пьеса меня поразила, очень понравилась, и я с радостью придумал концепцию и отправил на конкурс, получил грант и ставлю спектакль", - сказал Иванов.