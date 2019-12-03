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Общество Тюменская область
император николай II (2007) |

Режиссер спектакля "Я убил царя" не исключил, что в России установлена монархия

Режиссер спектакля "Я убил царя", премьера которого состоится в Тюмени 10 декабря, Максим Иванов в беседе с Накануне.RU объяснил, почему он решил взяться за экранизацию пьесы драматурга из Екатеринбурга Олега Богаева и отчего спектакль покажут именно в Тюмени.
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Напомним, спектакль можно увидеть 10,11 и 12 декабря на сцене молодежного театра "Ангажемент" имени Загоруйко. Как обещают авторы, зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых". "Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не дает покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе".

"Как режиссер я подхожу к постановке любого спектакля, как к исследованию. Любой материал, любую пьесу воспринимаю как трактат, который описывает конкретное проявление жизни", - сказал Иванов Накануне.RU.

Тема монархии и последнего императора ему интересна давно.

"Мне очень интересно изучать царство как явление, потому что вопрос, царство у нас в России или федерация, лично для меня остается открытым. Русская классическая литература написана великими писателями, которые были дворянами-помещиками. То есть мировоззрение барства и царства закладывается в нас с детства и школы. А тут вдруг век назад убили царя", - сказал он, добавив, что в детстве держал в руках золотой червонец с профилем Николая II.

"Этот образ отпечатался в памяти на всю жизнь. Тюменский молодежный театр "Ангажемент" пригласил меня поучаствовать в конкурсе современной драматургии с пьесой екатеринбургского драматурга Олега Богаева "Я убил царя", который устраивал российский Фонд культуры. Пьеса меня поразила, очень понравилась, и я с радостью придумал концепцию и отправил на конкурс, получил грант и ставлю спектакль", - сказал Иванов.

Афиша, Я убил царя(2019)|Фото: vk.com/theatre_angagement

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Режиссер спектакля "Я убил царя" не исключил, что в России установлена монархия

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Теги: Олег Богаев, Максим Иванов. Николай II



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Ранее 12.12.2019 11:15 Мск "Перевернет сознание". Зрители - о показанном в Тюмени спектакле "Я убил царя"
Ранее 09.12.2019 11:00 Мск Режиссер "Я убил царя" пригласил на спектакль всю областную думу - после критики коммунистов
Ранее 03.12.2019 11:24 Мск "Чем там будут "забивать" голову? Антисоветизмом?" Тюменские коммунисты высказались о спектакле "Я убил царя"

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