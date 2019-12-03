Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего полпреда президента в ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Как сообщает Regnum, речь идет о 9 млн рублей, 13 тыс. долларов США, 500 евро и 759 юаней.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев был задержан 28 марта, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как сообщили в СКР, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств у "Роснефти".

Сам Ишаев свою вину не признает. Он утверждает, что ему не было никакого смысла совершать хищение 5,7 млн рублей, поскольку его официальный ежемесячный доход больше, чем заявленный ущерб.