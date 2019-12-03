Угроза обрушения конструкций моста в Оренбурге не снята

В Оренбурге проведут работы по демонтажу конструкций моста, которые несут угрозу обрушения, сообщили в МЧС.

Движение по виадуку, который частично обрушился 2 декабря, перекрыто. После разбора конструкций будет дана оценка возможности открытия движения, пишет Regnum.

Напомним, мост в створе улицы Терешковой, который находился на ремонте, не выдержал груженный щебнем самосвал. Пострадали водители двух автомобилей (грузового и легкового), они госпитализированы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба".