19 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Свердловчане должны по кредитам около 100 миллиардов рублей

Свердловские судебные приставы привели кредитную статистику. Уральцы должны десятки миллиардов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, кредитную задолженность имеют 300 тысяч 391 житель региона, а общая сумма задолженности свердловчан составляет порядка 100 млрд рублей. В 2019 году судебными приставами было взыскано порядка 35 млрд рублей в пользу банков и кредитных организаций.

Самым закредитованным районом области является Камышловский, где проживают 8 тысяч 281 должник по кредитным платежам. Из них 25 это ипотечные платежи, а остальные - микрозаймы и потребительские кредиты на общую сумму 1 млрд 200 миллионов рублей. В Каменском районе насчитывается 7 тысяч 589 должников с общей задолженностью 320 миллионов рублей.

судебные приставы, рейд, УФССП(2017)|Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге "антирейтинг" по количеству исполнительных производств по кредитной задолженности возглавляет Орджоникидзевский район – там живут 12 тысяч 434 должника на сумму 2,5 млрд рублей. В свою очередь, менее всего должников по кредитам в Верх-Исетском и Ленинском районах - по 7 тысяч человек на сумму менее 2 млрд рублей, и всего 14 должников проживает в Верх-Исетском по ипотечным платежам.

Как отметили в ведомстве, самая большая задолженность по кредиту на сегодняшний день имеется у жителя Качканара - более 400 миллионов рублей. Самая маленькая - у жителя Первоуральска, который задолжал 808 рублей 51 копейку.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 200 тысяч свердловчан не могут покинуть Россию из-за накопившихся долгов.

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Свердловчане должны по кредитам около 100 миллиардов рублей

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Теги: кредиты, приставы, долги



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