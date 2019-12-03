Путин подписал закон о бессрочном нахождении на посту ректора глав МГУ и СПбГУ

Владимир Путин подписал поправки в закон "Об образовании" и некоторые другие законодательные акты, которые позволяют неограниченное количество раз продлять полномочия ректоров МГУ и СПбГУ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в рекордно короткие сроки поправки одобрили депутаты Госдумы и сенаторы. Наблюдатели связывают такую поспешность с окончанием в декабре полномочий 80-летнего ректора МГУ Виктора Садовничего.

Сейчас ректоры российских вузов могут занимать этот пост только до 65 лет. Для ректоров МГУ и СПбГУ было сделано исключение – своим указом президент России может дважды продлять их полномочия и после превышения 65-летнего возраста. Садовничему как раз дважды продляли полномочия.