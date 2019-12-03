19 Сентября 2020
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Роберт Александрович Шлегель депутат Госдумы от фракции &quot;Единая Россия&quot; (2012) | Фото: gpclub.ru

Экс-депутат Госдумы Шлегель, получивший немецкое гражданство, объяснил перемены во взглядах

Экс-депутат Госдумы от "Единой России" и бывший комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель объяснил своим происхождением переезд в Германию и получение немецкого гражданства.

"Я этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

О 34-летнем Шлегеле, проработавшем в Госдуме два созыва (пятый и шестой), в России вспомнили после публикации о нем в газете Süddeutsche Zeitung. Шлегель заявил изданию, что разочарован в политике, а его взгляды сильно поменялись. Теперь он называет себя "совершенно обычным человеком".

Согласно "Википедии", у Шлегеля есть и туркменское гражданство – он родился в Ашхабаде, в семье потомков поволжских немцев, высланных в Туркмению в начале Великой отечественной. В возрасте 14 лет вместе с родителями в статусе переселенцев он переехал в Подмосковье.

В интервью telegram-каналу "Подъем" Шлегель заявил, что после общения с  немецким СМИ, где он рассказал, что работает на основанную российским бизнесменом Белоусовым компанию Acronis, занимающуюся кибербезопасностью, его могут уволить. Компания временно отстранила его от работы и проводит внутреннее расследование.

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Экс-депутат Госдумы Шлегель, получивший немецкое гражданство, объяснил перемены во взглядах

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Теги: роберт шлегель, гражданство, германия, единая россия, депутат госдумы



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