Экс-депутат Госдумы Шлегель, получивший немецкое гражданство, объяснил перемены во взглядах

Экс-депутат Госдумы от "Единой России" и бывший комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель объяснил своим происхождением переезд в Германию и получение немецкого гражданства.

"Я этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

О 34-летнем Шлегеле, проработавшем в Госдуме два созыва (пятый и шестой), в России вспомнили после публикации о нем в газете Süddeutsche Zeitung. Шлегель заявил изданию, что разочарован в политике, а его взгляды сильно поменялись. Теперь он называет себя "совершенно обычным человеком".

Согласно "Википедии", у Шлегеля есть и туркменское гражданство – он родился в Ашхабаде, в семье потомков поволжских немцев, высланных в Туркмению в начале Великой отечественной. В возрасте 14 лет вместе с родителями в статусе переселенцев он переехал в Подмосковье.

В интервью telegram-каналу "Подъем" Шлегель заявил, что после общения с немецким СМИ, где он рассказал, что работает на основанную российским бизнесменом Белоусовым компанию Acronis, занимающуюся кибербезопасностью, его могут уволить. Компания временно отстранила его от работы и проводит внутреннее расследование.