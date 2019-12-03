Исследование: самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе

Самый дорогой подарок на новогодние праздники жители России хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем в 2018 году.

Согласно исследованию Nielsen, россияне могут себе позволить лишние траты. Самые дорогие подарки они сделают сами себе: год к году их стоимость выросла практически вдвое — до 10 тыс. руб. Около 38% участников исследования готовы делать подарки сами себе, более 70% — для супругов, около 68% — для родителей, 50% — для друзей.

Исследование Nielsen основано на онлайн-опросах и интервьюировании респондентов в магазинах, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, когда россиянам лучше всего покупать новогодние подарки.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв советует с этим не спешить и не бояться предновогоднего роста цен. "Из-за медленного роста доходов населения продавцы будут всеми способами заманивать покупателей, им придётся жёстко конкурировать за наши деньги", — сказал эксперт.

Пушкарёв уверен, что в конце декабря можно ждать "настоящий ценопад". Как отмечает аналитик, многие партии товара под новогодний бум продаж уже заказаны или закуплены торговыми сетями по существующим сегодня ценам, а в последний момент будут закупать только свежайшие новинки, сообщает "Российская газета".