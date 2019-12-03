19 Сентября 2020
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва (2017) | Фото: moscowmap.ru

Заблокирован крупнейший в мире фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock.

При этом некоторые интернет-провайдеры блокируют доступ ко всему сайту. Это может быть связано с тем, что ресурс использует шифрованный протокол https://, который не позволяет операторам закрывать доступ к отдельным страницам сайта, сообщает "Прайм".

Как говорят в Shutterstock, запрещенный контент уже удален.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-платформе "Фитомаркет", на которой производитель БАДов "Эвалар" продает свои товары. Ограничение наложено по решению суда, который счел такую торговлю нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Согласно решению суда, продажа лекарственных средств дистанционно через указанные сайты противоречит целям и задачам законодательства, а также не позволяет обеспечить безопасность граждан, нарушая их конституционное право на охрану жизни и здоровья. 

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Заблокирован крупнейший в мире фотобанк Shutterstock

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Теги: Shutterstock, Роскомнадзор



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