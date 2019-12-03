В Екатеринбурге под колеса автомобиля попала 15-летняя девочка

В Екатеринбурге по улице Титова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, водитель "Форд-Фокус" на регулируемом перекрестке наехал на пешехода, который переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 15-летняя несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована.

По словам водителя, он двигался по левой полосе автодороги со скоростью около 50 км/ч. Девочка выбежала на дорогу неожиданно - наезда избежать не удалось.