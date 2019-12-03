Для победы "ЕР" Кремль может допустить до выборов как можно больше малых партий

В Администрации президента России обсуждается идея допуска на выборы в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, большого числа малых партий, чтобы "Единая Россия" получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших барьер в 5%.

Предполагается, что малым партиям помогут собрать подписи, каждая наберет по 1–2%, но внесистемных оппозиционеров вроде соратников Алексея Навального или Дмитрия Гудкова допускать не планируют. Общая концепция в том, что на выборы разрешат идти большинству партий, ведь чем больше их будет, тем больше столкнется в одинаковых нишах: 3% они не наберут, но их голоса отойдут 3–4 основным партиям.

Подобное предложение обсуждается и оно, вероятно, будет принято, пишет газета "Известия".

Как сообщалось ранее, XIX съезд "Единой России", в котором принимал участие президент Владимир Путин, не смог поднять ее рейтинг. Результаты опроса, проведённого ФОМ, показывают новый антиректорд поддержки "ЕР". Почти половина опрошенных (46%) оценивают деятельность "партии власти" отрицательно, а 48% не доверяют ей.

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, все дело в природе электорального запроса среднестатистического россиянина. "В отличие от нулевых и десятых годов, он предъявляет спрос прежде всего на реальные дела, а не на пиар-кампании. Если реальные достижения сопровождаются пиаром, то это даёт больший успех, в том числе и в рейтингах. Это позволяет большему числу граждан что-то заметить. И, соответственно, растёт рейтинг.

Если есть просто голый пиар без каких-либо результатов, то это в лучшем случае не даёт никакого прироста рейтинга. Сам по себе съезд "ЕР" представлял собой информационное событие, не более того. На населении это позитивно никак не сказалось. Отсюда и отсутствие роста рейтинга", - отмечает он.