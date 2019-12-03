19 Сентября 2020
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Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк со 2 декабря запустил два сезонных вклада с повышенными ставками.

Вклад "Новогодний бонус" смогут открыть любые клиенты до 15 января 2020 года включительно. Его ставка при сроке от 4 до 9 месяцев составит 4,85% годовых, при сроке 9 месяцев — 5,25%.

Максимальная доходность депозита "Выгодный старт": на полгода — 5%, на срок 1 год — 5,50%, на срок 1,5 года— 5,85%.

До этого максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке составляла 4,65% годовых, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России за последний год доля инвесторов, с суммой инвестиций около 100 тыс. руб. увеличилась вдвое — с 5 до 10%.

О росте притока клиентов сообщают крупнейшие брокеры страны. Это произошло из-за того, что россиян не устраивают низкие ставки по банковским вкладам. По словам инверсоров, ближайшие годы численность инвесторов с небольшими накоплениями будет удваиваться ежегодно.

По некоторым данным, в ближайшие годы число инвесторов может возрасти до 7-10 млн человек.

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Сбербанк повысил ставки по вкладам

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Теги: Сбербанк, вклады, депозиты



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