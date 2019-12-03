Дело о крушении SSJ100 в "Шереметьево" завершено

Следственные органы России завершили расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100, которое произошло в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево".

Вину за гибель 41 человека возложили на командира экипажа Дениса Евдокимова, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает "Интерфакс".

Катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

Руководство "Аэрофлота" останется без премий по итогам года из-за авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100, которая произошла в "Шереметьево" 5 мая.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров. Он пояснил, что лишение премий из-за катастроф предусматривает KPI менеджмента.