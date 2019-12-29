"Короче, угадайте, в корпус или в голову?" - Кадыров намерен уложить Емельяненко с одного удара

В Twitter главы Чечни Рамзана Кадырова появилось неожиданное сообщение, в котором пригрозил уложить бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с одного удара. Отметим, что аккаунт, в котором размещен твит, не верифицирован, однако ссылка на него идет в официального сайта главы и правительства республики.

"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что, ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?" - говорится в твите главы Чечни.

Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его.

Так что, ждите!

Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар.

Короче, угадайте, в корпус или в голову? — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) December 29, 2019

Емельяненко, напомним, в сегодняшнем бою нокаутировал Куинтона Джексона в первом же раунде