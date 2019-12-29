Администрация зауральского района прокомментировала отсутствие ранних и поздних автобусных маршрутов между деревнями

В администрации Шумихинского района Курганской области пояснили Накануне.RU про ситуацию с автобусным сообщением в районе.

Напомним, жители деревни Большое Дюрягино каждый день ездят на работу и обратно домой на случайных попутных автомобилях, которые ездят по федеральной трассе "Иртыш" между Курганом и Челябинском. Всему виной - отсутствие автобусного сообщения между населенными пунктами.

Как пояснили в муниципалитете, установлен межрегиональный маршрут регулярных перевозок: Шадринск - Челябинск, проходящий через Большое Дюрягино, осуществляющий сообщение с Шумихой.

"Из Шумихи автобус отправляется в 10.04, в Большое Дюрягино прибывает в 10.25. Также в 13.47 из Шумихи в Большое Дюрягино - 14.08.

В Большое Дюрягино заходит автобус из Шадринска в 15.56, 19.26, прибывает в Шумиху в 16.16, 19.46. Уточнять расписание маршрутов Челябинск - Шадринск можно по телефону 8(35245)2-22-99 - шумихинский автовокзал", - сообщили Накануне.RU в администрации района.

Кроме того перевозкой пассажиров занимается индивидуальный предприниматель Реутов, который определяет маршруты движения транспорта, ориентируясь на максимальный поток пассажиров.

"Ранее были организованы маршруты по населенным пунктам Шумихинского района, но в связи с низким потоком пассажиров частный перевозчик отказался работать по данным направлениям (такие маршруты являются нерентабельными). В Шумихинском районе нет муниципального предприятия по перевозкам пассажиров. Администрация Шумихинского района встречается с индивидуальным предпринимателем Реутовым, проводит беседы по введению новых маршрутов по населенным пунктам", - добавили в муниципалитете.

По информации главы сельсовета Большое Дюрягино, в деревне проживает около 100 человек трудоспособного возраста, из них порядка 4 работают в Шумихе.