16 Октября 2020
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Общество Курганская область
Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

Администрация зауральского района прокомментировала отсутствие ранних и поздних автобусных маршрутов между деревнями

В администрации Шумихинского района Курганской области пояснили Накануне.RU про ситуацию с автобусным сообщением в районе.
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Напомним, жители деревни Большое Дюрягино каждый день ездят на работу и обратно домой на случайных попутных автомобилях, которые ездят по федеральной трассе "Иртыш" между Курганом и Челябинском. Всему виной - отсутствие автобусного сообщения между населенными пунктами.

Как пояснили в муниципалитете, установлен межрегиональный маршрут регулярных перевозок: Шадринск - Челябинск, проходящий через Большое Дюрягино, осуществляющий сообщение с Шумихой.

"Из Шумихи автобус отправляется в 10.04, в Большое Дюрягино прибывает в 10.25. Также в 13.47 из Шумихи в Большое Дюрягино - 14.08.
В Большое Дюрягино заходит автобус из Шадринска в 15.56, 19.26, прибывает в Шумиху в 16.16, 19.46. Уточнять расписание маршрутов Челябинск - Шадринск можно по телефону 8(35245)2-22-99 - шумихинский автовокзал", - сообщили Накануне.RU в администрации района.

Кроме того перевозкой пассажиров занимается индивидуальный предприниматель Реутов, который определяет маршруты движения транспорта, ориентируясь на максимальный поток пассажиров.

"Ранее были организованы маршруты по населенным пунктам Шумихинского района, но в связи с низким потоком пассажиров частный перевозчик отказался работать по данным направлениям (такие маршруты являются нерентабельными). В Шумихинском районе нет муниципального предприятия по перевозкам пассажиров. Администрация Шумихинского района встречается с индивидуальным предпринимателем Реутовым, проводит беседы по введению новых маршрутов по населенным пунктам", - добавили в муниципалитете.

По информации главы сельсовета Большое Дюрягино, в деревне проживает около 100 человек трудоспособного возраста, из них порядка 4 работают в Шумихе.

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Администрация зауральского района прокомментировала отсутствие ранних и поздних автобусных маршрутов между деревнями

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Теги: Большое Дюрягино, Шумиха, автобусы, сообщение, попутки, маршрут



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Ранее 27.12.2019 21:26 Мск Жители зауральского села каждый день добираются на работу и домой на попутках из-за отсутствия автобусного сообщения

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