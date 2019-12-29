Голые Деды Морозы пробежали по Екатеринбургу

Федерация зимнего плавания поддержала общероссийскую акцию "Закаленная Россия - Здоровая страна" забегом Дедов Морозов и Снегурочек в неглиже.

По сообщению на странице Федерации ВКонтакте, в акции принимали участие Екатеринбург, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Новоуральск, Невьянск, Ревда, Первоуральск, Каменск-Уральский.

Кроме забега в рамках акции планировалось массовое закаливание.

"Передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоёмов и рек и обольются холодной водой. Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни объединяют людей самых разных возрастов и социальных групп. В данных мероприятиях примут активное участие и граждане старшего возраста, подавая молодёжи пример активного долголетия", - говорится в сообщении Федерации.