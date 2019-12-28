Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России. Медведева снялась с турнира

Анна Щербакова стала первой по сумме двух программ на чемпионате России по фигурному катанию. Второй стала Алена Косторная, третьей - Александра Трусова, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что фигуристка Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России. В четверг на тренировке у фигуристки сломались коньки. После попытки тренироваться в новых коньках, спортсменка решила вернуться к поврежденным. Однако на предстартовой тренировке в субботу спортсменка смогла исполнить лишь один элемент из программы и покинула занятие.



Анна Щербакова, короткая программа