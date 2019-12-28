14 Октября 2020
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Общество Челябинская область
министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев (2018) | Фото: Накануне.RU

"Испортите праздник жителям, мы испортим его вам". Челябинский министр пригрозил промышленникам за выбросы в новогодние каникулы

В Челябинской области в праздники все лаборатории минэкологии будут работать в обычном режиме. Об этом на совещании с представителями крупных промышленных предприятий сообщил министр экологии Сергей Лихачев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На Южном Урале сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. В Магнитогорске, Карабаше и Аше НМУ продлены до 19 часов 28 декабря, в Челябинске, Сатке и Коркино – до 30 декабря.

В четверг и пятницы жители региона жаловались на неприятный запах и дым в воздухе. В районах Копейска и Коркино были зафиксированы превышения по сероводороду. По данному факту ведутся проверки. Также были зафиксированы незначительные превышения по оксиду азота и аэрозольным частицам в Ленинском районе Челябинска.

На совещании с министром промышленники отчитались по дополнительным мероприятиям по снижению выбросов. В частности, на ЧМК дополнительно остановлены три стана в цехе проката и нагревательные колодцы, выведены из работы 42 единицы транспорта. Текущее производство ООО "Мечел-Кокс" снижено на 65%, а в период НМУ - еще на 5%. На ЧЭМК дополнительно остановлены три плавильных агрегата, снижена производительность на электродном производстве на 60%.

Сергей Лихачев сообщил промышленникам, что в праздничные дни работа надзорных органов не прекратится и все нарушения в случае их возникновения не останутся безнаказанными.

"Нам не нужны отчёты. Нам нужно, чтобы люди нормально дышали. Чтобы не было так, что за окном праздник, а они форточки закрывают, потому что дышать нечем. Мы вместе должны достичь экологической безопасности, чтобы жители не страдали – это основная наша задача. Поэтому хочу предупредить сразу, если случится так, что вы (предприятия) испортите праздник нам (жителям), мы (надзорные органы) испортим праздник вам", - подчеркнул он.

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"Испортите праздник жителям, мы испортим его вам". Челябинский министр пригрозил промышленникам за выбросы в новогодние каникулы

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Теги: НМУ, экология, выбросы, смог, Сергей Лихачев, предприятия,



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