14 Октября 2020
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Общество В России Москва
Петр Чернышев (2019) | Фото: telegramканал Только никому

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу. Как сообщает telegram-канал "Только никому", "фигурист не выходит из депрессии из-за болезни жены - Анастасии Заворотнюк, и друзья решили его немного порадовать и привезли ребёнка на постановку". Момент был очень трогательный, Чернышев обнял ребенка, слова поддержки высказала и Татьяна Навка – партнерша Петра по шоу.

Уже много месяцев вокруг здоровья 48-летнецй актрисы Анастасии Заворотнюк ходит множество слухов, а близкие не подтверждают, но и однозначно не опровергают сообщения о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня". Сообщалось, что после рождения третьего ребенка у Анастасии была диагностирована злокачественная опухоль.

Петр Чернышев|Фото: telegramканал Только никому

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Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

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Теги: петр чернышев, анастасия заворотнюк, лечение



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