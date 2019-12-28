Южноуральца приговорили к 12 годам в колонии особого режима за убийство девушки

31-летнего жителя Челябинской области приговорили к 12 годам в колонии особого режима за убийство 19-летней девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Между подсудимым и девушкой были неприязненные отношения. Однажды девушка в сопровождении троих друзей приехала к дому мужчины, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры подсудимый схватил ее за волосы и несколько раз ударил по голове. Девушка упала, тогда подсудимый избил ее штакетником и ударил ножом в спину.

От полученных травм девушка скончалась.

После этого мужчина стал угрожать друзьям девушки и ударил ножом в туловище одного из них.

В суде мужчина вину признал частично, заявив о необходимой самообороне.