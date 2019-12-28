14 Октября 2020
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Армия и ВПК В России
RAE-2015, Т-14 &quot;Армата&quot; (2015) | Фото: Накануне.RU

Завершены предварительные испытания танка Т-14 и БМП на платформе "Армата"

Предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата" завершены.

Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из пяти машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения", - сказал он.

Напомним, по заявлениям вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, танк Т-14 "Армата" начнет поступать в российскую армию после 2019 года.

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Завершены предварительные испытания танка Т-14 и БМП на платформе "Армата"

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Теги: армата, т-14, т-15, бмп



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