14 Октября 2020
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Общество В России
Дана Борисова (2018) | Фото:instagram.com/danaborisova_official

"Пришел папа и забрал с полицией": у Даны Борисовой снова проблемы с дочерью

43-летняя телеведущая Дана Борисова, которая еще недавно заявляла, что не срывалась и не употребляла наркотиков, улетела на Самуи без 12-летней дочери.
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В одном из постов в Instagram звезда пояснила, почему так произошло: "Про Полину много комментариев,я же Мать ,почему не взяла?Ну ,во первых ,пришёл папа и забрал с полицией ,а я у неё в телефоне заблокирована .У кого не заблокированы Передайте ,ЛЮБЛЮ ,СЧУЧАЮ И НЕ ОБИЖАЮСЬ" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Борисова судится с бывшим гражданским мужем, отцом своей дочери, уже несколько лет. После того, как женщина отказалась от наркотиков и алкоголя, отношения между родителями вроде как потеплели, и в какой-то момент дочь стала жить с мамой по мирному соглашению. Но внезапная перемена в Борисовой, которую некоторые связали с возможным срывом, вызвала обострение конфликта.

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"Пришел папа и забрал с полицией": у Даны Борисовой снова проблемы с дочерью

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Теги: дана борисова, наркотики, самуи, родительские права



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