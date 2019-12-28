"Пришел папа и забрал с полицией": у Даны Борисовой снова проблемы с дочерью

43-летняя телеведущая Дана Борисова, которая еще недавно заявляла, что не срывалась и не употребляла наркотиков, улетела на Самуи без 12-летней дочери.

В одном из постов в Instagram звезда пояснила, почему так произошло: "Про Полину много комментариев,я же Мать ,почему не взяла?Ну ,во первых ,пришёл папа и забрал с полицией ,а я у неё в телефоне заблокирована .У кого не заблокированы Передайте ,ЛЮБЛЮ ,СЧУЧАЮ И НЕ ОБИЖАЮСЬ" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Борисова судится с бывшим гражданским мужем, отцом своей дочери, уже несколько лет. После того, как женщина отказалась от наркотиков и алкоголя, отношения между родителями вроде как потеплели, и в какой-то момент дочь стала жить с мамой по мирному соглашению. Но внезапная перемена в Борисовой, которую некоторые связали с возможным срывом, вызвала обострение конфликта.